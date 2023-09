La Russa | l' Italia sostiene l' Ucraina fino alla vittoria

... che l'assicura il proprio sostegno al popolo ucraino, in ogni ambito, e fino a che sarà necessario: fino alla vittoria", ha concluso La. 28 settembre 2023Il governo annuncia il bonus elettricità. Ma lo fa pagare a tutti Vanessa Ricciardi Lo ...un mese e "nonostante nuovi record al rialzo dei prezzi all'ingrosso registrati dopo l'invasione...

Russia: sta sviluppando armi nucleari avanzate WIRED Italia

Guerra Russia-Ucraina, Putin: “Stiamo creando nuove armi strategiche per mantenere l’equilibrio nel mondo”. B… La Stampa

Roma, 28 set. (askanews) – Quello che sta succedendo in Ucraina “non riguarda soltanto l’Ucraina: riguarda tutti noi. Difendere l’Ucraina significa difendere non solo le sue frontiere e le frontiere e ...Crolla del 25% la quantità di cibo non utilizzato. Dietro c'è l’effetto combinato di un quadro economico e sociale drammatico in tutti i Paesi. Lo dice l'ultimo rapporto Waste Watcher ...