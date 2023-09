La Roma crolla a Marassi | vince il Genoa 4-1

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Laa Genova 4-1 nell'ultimo match della sesta giornata del campionato di serie A. In avvio la sblocca Gudmundsson a segno col sinistro. Rimedia Cristante di testa su cross di Spinazzola. Infortuni muscolari per Badelj, Llorente e Strootman. Prima dell'intervallo non sbaglia Retegui. Annullato il 2-2 di Lukaku per fuorigioco, Dybala pericoloso. Tris di Thorsby. Poker di Messias. Terzo ko per la squadra di Mourinho.6^ giornata: Juventus-Lecce 1-0 Cagliari-Milan 1-3 Empoli - Salernitana 1-0 Hellas Verona-Atalanta 0-1 Inter-Sassuolo 1-2 Lazio-Torino 2-0 Napoli-Udinese 4-1, Frosinone-Fiorentina 1-1, Monza-Bologna 0-0,4-1Classifica: Inter, Milan 15, Juventus 13, Atalanta 12, Napoli, Lecce, Fiorentina 11, Sassuolo, Frosinone 9, Torino 8, Lazio, Verona, Bologna,7, Monza 6, ...