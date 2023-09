La religione è qualcosa di molto personale | dice il segretario generale della Cei Problemi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 28 settembre 2023) Quindi ci siamo sbagliati: eradi, una questione privata, una faccenda in cui ciascuno se la vede per sé. Intervenendo a chiusura dei lavori del Consiglio episcopale permanente, ilCei monsignor Giuseppe Baturi ha detto che “lanon è mai uno strumento identitario, èdi”. La rivelazione pone alcuni. Uno è etimologico: bisognerà cambiare nome alla, poiché deriva da quod religat, ossia ciò che lega una persona all’altra, ci tiene insieme, ci unifica nella medesima identificazione. Uno è storico: bisognerà riscrivere tutto il passato dell’Occidente, per esempio due secoli di guerre ...