La recita al funerale di Giorgio Napolitano? Su chi piovono i sospetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ilcattolico ha una liturgia codificata nei millenni e il suo scopo è dare l'addio al defunto, cioè consegnarlo “a Dio”. C'è l'immortalità dell'anima, la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, comanda la speranza di un futuro in Cristo. Il rito laico non può avere nulla di questo: guarda al passato e il copione va inventato ogni volta. E la cerimonia funebre con cui è stato salutato, la prima nella storia di Montecitorio, è stata pensata come una grande rappresentazione teatrale, in cui ognuno degli oratori ha un ruolo diverso. Quello del figlio Giulio e dei nipoti Sofia e Simone (studi in Svizzera e in Inghilterra fa sapere Sofia, a proposito di evoluzione borghese della sinistra) è ovvio. Anna Finocchiaro incarna il Pci nel quale lui e lei hanno militato per decenni («la storia lunga, ...