La prova definitiva che i cavalli sono creature buone | l' esperimento mette tutti d' accordo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 28 settembre 2023) Secondo molti, itra gli animali più buoni e puri d'animo al mondo. Un utente di TikTok ha fatto unparticolare, che ha messod'. Molti li adorano e ci trascorrono ore insieme, altri apprezzano la loro bellezza ma neimpauriti. Itra gli animali più affascinanti che si postrovare in natura. Oltre che belli,profondamente intelligenti, sensibili e forti. Proprio come succede con i cani, c'è bisogno di addestrarli fin da piccoli al contatto con gli umani per creare un legame profondo. Di sicuroanimali più impegnativi, ma nonmeno empatici dei cani: è stato dimostrato scientificamente che sanno percepire le ...