La previdente risposta dell’Unione al ricatto energetico russo

(Di giovedì 28 settembre 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 57 di We – World Energy, il magazine di Eni Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea importava dalla Russia oltre il quaranta per cento del suo gas. Un anno dopo quella quota è crollata sotto il nove per cento. Un risultato della strategia di diversificazione delle forniture, risparmio dei consumi e condivisione degli acquisti. «La Russia ha tagliato l’ottanta per cento delle sue forniture di gas tramite gasdotto. Ma l’Europa è stata in grado di compensare tutto. Abbiamo diversificato verso i nostri partner di fiducia, come ad esempio la Norvegia e gli Stati Uniti. Abbiamo aumentato il risparmio con una riduzione concordata a settembre del quindici per cento. Abbiamo riempito i nostri stoccaggi al novantadue per cento. E penso che possiamo esserne orgogliosi. Abbiamo resistito», ha affermato la presidente ...