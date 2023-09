La premier Meloni lancia il patto salva-spesa contro l' inflazione È un bel messaggio alla nazione

Nadef - governo : confermati gli aiuti alle famiglie e il taglio cuneo - Il premier Meloni : basta con gli sprechi del passato Per quanto riguarda gli obiettivi di indebitamento che il governo stima nella Nadef, si parla di un deficit che sale al 5,3% nel 2023 per la ...

Migranti - intesa tra Meloni e Macron. La premier alla Lega : non superate il livello di guardia Le fibrillazioni attese: ma non superino il livello di guardia. Faccia a faccia informale con Macron

Napolitano - i funerali. Il livetweeting di Mario Ajello : Meloni in Aula tra i suoi vicepremier L'Italia si ferma per l'ultimo saluto a Giorgio Napolitano. Si terranno oggi alla Camera i funerali di Stato in forma laica dell'ex Presidente della ...

Renzi : “Giorgia Meloni va bene come influencer - ma non funziona come premier”. di Matteo Renzi. Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier....

Renzi : “Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier”. di Matteo Renzi. Un anno dopo la vittoria elettorale, Giorgia Meloni va bene come influencer ma non funziona come premier....