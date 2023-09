La posticipazione del deficit sotto il 3% aumenta i rischi Relazioni più tese con Bruxelles sulla riforma del Patto

(Di giovedì 28 settembre 2023) Come hanno accolto i mercati finanziari la Nadef del governo Meloni che anticipa la Legge di Bilancio per il 2024? Che cosa sta accadendo nel mondo finanziario? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Massimiliano Schena, direttore investimenti Symphonia. "Il recente allargamento dello... Segui su affaritaliani.it

Le imposte sostitutive verranno versate in un'unica soluzione il 30 novembre. Il Consiglio dei Ministri ha varato il dl proroghe approvando quindi latermine in merito alle operazioni di assegnazione e cessione agevolata e a quelle di trasformazione in società semplice. Ecco tutte le novità in arrivo. Le novità In merito al ...I giovani medici chiedono di aprire una fase riformatrice che 'archivi l'attuale inquadramento... Il tutto, denunciano, è nato dalladella presentazione delle scelte di ...

Smart working per i lavoratori fragili: arriva la proroga del termine ... Informazione Fiscale

Smart working per i lavoratori fragili della PA, proroga fino a fine 2023 Il Sole 24 ORE

Come hanno accolto i mercati finanziari la Nadef del governo Meloni che anticipa la Legge di Bilancio per il 2024 Che cosa sta accadendo nel mondo finanziario Affaritaliani.it lo ha chiesto a Massim ...Il Consiglio dei Ministri ha varato il dl proroghe approvando quindi la posticipazione del termine al 30 novembre mediante compensazione ...