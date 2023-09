ROMA - Per raccontare quanto Bryan Cristante sia importante per la Roma bastano alcuni numeri . Forse. Sono relativi solo a questo inizio di campionato: è il romanista che ha giocato di più con 505', ...Ma prima di tutto, sa­bato 30 la rievocazionee do­menica 1° ottobre il Palio degliAsini.

La partita storica di Cristante: l'importante traguardo che raggiungerà in Genoa-Roma Corriere dello Sport

Fucili: "Per noi sarà una partita storica" Quotidiano Sportivo

Il centrocampista giallorosso, il migliore per recuperi, corsa, palle intercettate e passaggi chiave, vivrà una notte speciale a Marassi ...Gli studi finora prodotti concludono che l’attività sessuale non ha un impatto significativo sul consumo energetico. L’aspetto psicologico è invece cruciale (in negativo o in positivo) ...