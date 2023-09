La paranza dei pusher a Bari | ragazzini assoldati dai clan per guadagnare 1 500 euro al giorno Il veleno per topi al posto dell’eroina come vendetta

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’inchiesta che ha portato a 67 arresti tra la città e i paesi del turismo e della movida: “Le giovani leve si sono mostrate molto spregiudicate. In alcuni casi hanno usato un facile ricorso alla violenza”

A poche settimane di distanza dal blitz che ha disarticolato il gruppo capeggiato dall'emergente ras Giovanni Strazzullo "'o chicco", il mosaico criminale della Torretta di Chiaia sembra già pronto a ...Eppure proprio grazie alla loro coraggiosa testimonianza l'inchiesta sulladel Parco Verde ... due cuginette di appena 10 e 12 anni: "Apri gli occhi con tua sorella perché havideo sporchi ...

La paranza dei pusher a Bari: ragazzini assoldati dai clan per ... La Repubblica

Alta tensione alla Torretta: torna la paranza dei Cirella ROMA on line

L’inchiesta che ha portato a 67 arresti tra la città e i paesi del turismo e della movida: “Le giovani leve si sono mostrate molto spregiudicate.E per di più, sono anche a costo ridottissimo. Inoltre i pesci che compongono l paranza sono sempre poveri ma non per questo meno gustosi. Insomma, che cosa si potrebbe chiedere di più Tuttavia ci ...