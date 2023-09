La Nadef sbugiarda tutte le promesse elettorali Manovrina da 22 mld | la Meloni in Cdm gela i ministri

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tutto come previsto, lapresentata dal ministro Giorgetti non lascia spazio alle interpretazioni: sarà una, le casse dello Stato sono vuote. Nonostante la crescita della spesa per il Superbonus e degli interessi sui titoli di Stato, nella legge di Bilancio 2024 ci saranno i fondi per la conferma del taglio del cuneo fiscale, l’avvio della riforma fiscale, con la riduzione delle imposte per i redditi più bassi, le misure per le famiglie e i fondi per i rinnovi dei contratti di lavoro nel pubblico impiego, a cominciare dalla sanità. Lo spazio, - si legge su Il Corriere della Sera - in gran parte, sarà recuperato aumentando l’indebitamento del prossimo anno. Da un tendenziale del 3,6% si passa al 4,3%, che significa 14 miliardi di manovra in deficit. Segui su affaritaliani.it