La medicina delle epidemie consegna enormi poteri a politici e dottori altamente specializzati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini Paola di Cori, nel primo capitolo del libro Arte e pratica della pazienza (Novalogos edizioni), sottolinea una cosa importante: con la nascita della, attenta alle malattie che creano contagio, nasce una nuova coscienza medica interessata a mettere in piedi apparati di controllo e nuovi protocolli che permettano un aumento della potenza politica dello sguardo medico. Si inizia così a diffondere una visione che separa sempre di più la malattia dal malato. La conseguenza è che chi soffre non ha voce in capitolo, ma vieneto allo sguardo e alla parola di unasettoriale, sovente scollegata dalla complessità del vivente nei suoi contesti di appartenenza. Il paziente viene tacitato e considerato solo come portatore di un insieme di ...