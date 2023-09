Si chiama Adam's hand , un po' come ladel primo uomo. Ed è effettivamente la primabionica completamente adattiva, in cui le dita sono in grado di adattarsi all'oggetto che ...up "Labs"...Si chiama Adam's hand , un po' come ladel primo uomo. Ed è effettivamente la primabionica completamente adattiva, in cui le dita sono in grado di adattarsi all'oggetto che ...up "Labs"...

La mano di BionIT Labs vince il premio Imsa la Repubblica

Italian Tech Week, la "mano bionica" di Bionit Labs vince l’Italian ... Il Diario del Lavoro

"Quasi per caso – spiega Michele – mi sono imbattuto in BionIT Labs, un’azienda di Lecce che, quando la contattai, non aveva ancora una sede. Appena c’è stata la possibilità, approfittando di una ...Trasformare la disabilità in una nuova possibilità attraverso la tecnologia: questo la mission della startup medtech salentina che si è aggiudicata il premio IMSA 2023 per la migliore star up. Guidata ...