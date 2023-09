La magia in un’immagine. Tornano le meraviglie del Siena Photo Awards

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nuova edizione del prestigioso riconoscimento al Teatro dei Rinnovati. Fino al 19 novembre sarà possibile visitare le mostre in vari luoghi della ...

Nuova edizione del prestigioso riconoscimento al Teatro dei Rinnovati. Fino al 19 novembre sarà possibile visitare le mostre in vari luoghi della ......creano uno spazio scenico dove ognuno si sente parte integrante di un puzzle che compone l'... Fino conduttore: la, perché questa antica disciplina è l'unica in grado di creare un mondo ...

La magia in un'immagine. Tornano le meraviglie del Siena Photo ... LA NAZIONE

Lucca Effetto Cinema sposa “Barbie Parade”: la magia di una notte ... LA NAZIONE

Nuova edizione del prestigioso riconoscimento al Teatro dei Rinnovati. Fino al 19 novembre sarà possibile visitare le mostre in vari luoghi della città.Lucca Effetto Cinema organizza un evento speciale per omaggiare il film "Barbie": una notte magica in cui tutti possono partecipare, vestendosi di rosa e portando una bambola Barbie. La sfilata partir ...