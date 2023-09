La Lazio ed il Rovella “ritrovato” | quantità e qualità per la mediana di Sarri

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. ...

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. ...

La squadra di Sarri è chiamata all’ennesimo test impegnativo stavolta con la formazione granata di Juric con cui il tecnico laziale non vince quasi ...

Nicolò Rovella , centrocampista della Lazio , ha parlato a Lazio Style Channel in vista della sfida di Serie A contro il Monza Nicolò Rovella , ...

2023-09-22 20:32:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Nicolò Rovella, ex centrocampista del Monza oggi in ...