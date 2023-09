La gonna gessata dagli anni Sessanta ad oggi | storia di un trend dell’autunno

(Di giovedì 28 settembre 2023) Life&People.it Richiama alla memoria uomini d’affari, gangster americani, nonché divi hollywoodiani deglitrenta, eppureè un diktat della moda femminile. Il protagonista in questione è il gessato, l’affascinate stile il cui nome deriva dal ‘gesso’ con cui erano tracciate le sottili righe verticali sui tessuti degli abiti, nello specifico dei tailleur. Erano questi ultimi, infatti, ad essere sfati, nel periodo a cavallo fra le due guerre, da musicisti jazz come Dizzy Gillespienei nei bar dell’America del Proibizionismo. A conferire quelle righe bianche maggiore formalità rendendole simbolo di potere ci ha pensato, all’epoca, il Cinema immortalando in abiti gessati i personaggi di film come “Il Padrino”, “Gli intoccabili” “Scarface” fino a “I Soprano”. E sebbene indossino tailleur gessati Joan Crawford ne “Il romanzo ...

... stories.com 7 FOR ALL MANKIND Jeans delavé a gamba dritta Credits: Courtesy of Press Office ACTITUDE TWIN SETcon drappeggio e spacco laterale chiuso da zip Credits: Courtesy of Press ...La Puccini ha optato per un look da working girl , con camicia elunga. Leggeri, proprio come il trucco, appena accennato, anche gli accessori: una mise adatta all'evento, senza ...

La gonna gessata di Carla Bruni alla sfilata di Saint Laurent a Parigi Elle

Storia gonna gessata tendenza Autunno Inverno modelli indossare Life and People

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La settimana della moda vola a Parigi e tra i debutti e le classiche certezze Anthony Vaccarello alla guida creativa di Saint Laurent è sicuramente un caposaldo di questa fashion week nella città dei ...