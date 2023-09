(Di giovedì 28 settembre 2023) La Geoha soccorso nel pomeriggio 61che viaggiavano su un barcone sovraffollato nell'area di ricerca e soccorso libica. Tra di loro anche 5 minori non accompagnati. Le autorità ...

L'articolo Migranti : nave Geo Barents arrivata a Brindisi , a bordo 471 fra cui 173 minori non accompagnati <small class="subtitle"> Medici senza ...

Sbarco di 471 persone nel porto di Brindisi . Sono state salvate in undici operazioni nel Mar Mediterraneo. A bordo della nave Geo Barents 173 minori ...

Concluse a Brindisi le operazioni di sbarco dei 471 sopravvissuti a bordo della nave umanitaria Geo Barents , salvati in mare sabato scorso; 173 sono ...

Laha soccorso nel pomeriggio 61 migranti che viaggiavano su un barcone sovraffollato nell'area di ricerca e soccorso libica. Tra di loro anche 5 minori non accompagnati. Le autorità italiane ...... 'In questi giorni la giunta savonese ha annunciato la presentazione ufficiale al ministero competente del progetto per la costruzione […] Attualità La Spezia e provincia Politica: ...

La Geo Barents salva 61 migranti, assegnato porto Civitavecchia Euronews Italiano

Era sbarcata a Brindisi con la Geo Barents: migrante 24enne muore dopo il parto BrindisiReport

La Geo Barents ha soccorso nel pomeriggio 61 migranti che viaggiavano su un barcone sovraffollato nell'area di ricerca e soccorso libica. Tra di loro anche 5 minori non accompagnati. (ANSA) ...Era incinta. Era sbarcata a Brindisi il 19 settembre scorso, dopo essere stata salvata due giorni prima in mare dal personale della nave Geo Barents dell'Ong "Medici senza frontiere". E' morta a soli ...