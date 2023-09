La Francia lascia il Niger ed è un problema per l' Italia

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato negli scorsi giorni il ritiro dell'esercito francese dalentro la fine del 2023. Il governo di Parigi prevede di prendere contatto al più presto con i membri della giunta militareina per garantire un ritiro pacifico e coordinato dei 1.500 soldati francesi presenti in, in modo che non ci siano soldati francesi rimasti sul territorioino entro il 1° gennaio 2024. Macron ha anche annunciato che l'ambasciatore francese Sylvain Itte, che viveva ormai barricato all’interno della sede diplomatica, avrebbeto la capitale Niamey e così è stato. È finito così il braccio di ferro dellacon la nuova giunta golpista arrivata al potere a fine luglio. Non poteva che andare diversamente visto che Parigi anche ...