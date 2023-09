La creator economy | in Italia | vale un miliardo di euro

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) Oltre cinquanta 'talent' per un totale di più di 44 milioni tra follower, iscritti e fan. Sono alcuni dei numeri di Show Reel Media Group, la digital media company specializzata nella creazione di community, nella gestione di influencer e nella produzione di contenuti digitali e di campagne di influencer marketing, che a Milano ha presentato i suoi 'palinsesti'. Camihowke, Sofia Viscardi, La casa di Mattia, Casa Surace questi alcuni dei brand più noti della comunità di Show Reel Media Group, nel cui board entra adesso Antonio Campo Dall'Orto. «Ci definiamo una digital media company e il nostro approccio è affine a quello di un editore: ci occupiamo di ideazione, scrittura, produzione, distribuzione e comunicazione di contenuti. I nostri protagonisti non sono solo volti, ma veri e propri canali editoriali in grado di garantire continuità, creatività e affidabilità ponendo sempre ...