La Brigata Garibaldi al liceo Federico Quercia di Marcianise

Castelforte – Oggi 8 settembre 2023 ricorre l’80° Anniversario della entrata in vigore dell’Armistizio dell’8 settembre 1943 e Castelforte , ...

... giovedì 28 settembre 2023, a partire dalle ore 10.00 , si è celebrata, alla presenza dell'intera comunità 'Querciana' la solenne cerimonia dell'Alzabandiera Militare ad opera dellaLa società civile invitata dalla famiglia, da Carlo Feltrinelli alla partigiana Iole Mancini, staffetta della, 103 anni. Bastano questi nomi per raccontare l'eredità di Giorgio ...

Festa dell'8ª Brigata Garibaldi il Resto del Carlino

Alzabandiera Militare della Brigata Garibaldi al Liceo Quercia di ... Caffè Procope

Il rito è laico. Si può. Si deve. Una curiosità colpisce: Giorgia Meloni non applaude Paolo Gentiloni che tratteggia l'ex Presidente della Repubblica europeista e atlantista convinto. Per lui, ha dett ...La 11ª edizione della Festa dell'8ª Brigata Garibaldi a Strabatenza ha visto la partecipazione di tanti. Discorsi ufficiali hanno ricordato le nuove generazioni come "eredi" dei giovani che hanno lott ...