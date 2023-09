Kvaratskhelia e il ragazzino

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 settembre 2023) Kvara e il ragazzo Kvara e il ragazzo e il ragazzo è Kvara. Non è un refuso, la prima E è congiunzione, la seconda è verbo, Kvara è Kvara, il ragazzo è un raccattapalle ed è pure Kvara. Ora sciogliamo queste frasi. Quando Kvara – dopo una prestazione strepitosa: rigore procurato e due pali, l’assist arriverà dopo – segna finalmente il suo bellissimo gol, pausa; Non dimenticheremo mai il tocco con cui salta Silvestri prima di segnare a porta vuota, fine della pausa, quando segna il suo bellissimo gol, dicevamo, impazzisce ed esulta come unfelice, è rabbia che cala a poco a poco, fino a diventare gioia, gioia piena. Che meraviglia. Oltre ai primi compagni che corrono ad abbracciarlo sotto la curva, arrivano alcuni dei raccattapalle, uno in particolare viene abbracciato come se fosse uno della squadra. E non è così? In quell’abbraccio io ci vedo un codice, un ...