Kombucha | proprietà | benefici e ricetta

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ilè da secoli considerato un elisir di lunga vita dalla medicina orientale. Si tratta di una bevanda altamente benefica che si ottiene dalla fermentazione di tè e zucchero grazie ad una coltura simbiotica di lieviti e batteri, chiamata SCOBY (acronimo di Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Tutti sappiamo che i fermenti lattici vivi sono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. La salute, infatti, passa anche e soprattutto dall’intestino, considerato un secondo cervello o il cervello dell’addome. Quando è il suo funzionamento si inceppa, si abbassano le difese immunitarie e arrivano i primi segnali di debolezza ad inficiare il nostro benessere. Grazie alla presenza di batteri “amici” combinati con antiossidanti, polifenoli e vitamine del gruppo B, ilcollabora a mantenerlo nelle migliori condizioni possibili, ...