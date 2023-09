Klodiana Vefa uccisa in strada con un colpo di pistola alla testa a Castelfiorentino Firenze | si cerca il marito | si stavano separando

Le condizioni della donna,, di origine albanese, sono apparse subito disperate ed è morta poco dopo. Lascia due figli. E' in corso una vasta caccia all'uomo in tutta la Val d'Elsa, tra ...Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze), stasera, colpita da un'arma da fuoco. La vittima è. Stanno procedendo i carabinieri. Gli accertamenti sono all'inizio. Tra le prime ipotesi al vaglio c'è quella di un caso di femminicidio. Note di ricerca sono state diramate su tutte le ...

Uccisa in strada, le hanno sparato: Klodiana Vefa lascia due figli LA NAZIONE

Klodiana Vefa uccisa in strada con un colpo di pistola alla testa a Castelfiorentino (Firenze): si cerca il ma ilmessaggero.it

Uccisa in strada a Castelfiorentino (Firenze) una donna di 35 anni, mamma di due figli. Vefa Klodiana di origini albanesi, con regolare permesso di soggiorno, stava tornando a casa dal lavoro quando è ...Si chiamava Klodiana Vefa la 35enne uccisa stasera per strada a Castelfiorentino: lascia due figli di 14 e 17 anni ...