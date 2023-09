Kiev | Mosca bombarda centrale elettrica nel Sud

Una accusa molto precisa. Secondo Mosca , l'attacco ucraino a Sebastopoli il 22 settembre è stato condotto in stretto coordinamento con gli Usa e il ...

Mosca mette le mani avanti: Le truppe ucraine useranno i missili a lungo raggio di fabbricazione americana Atacms per "scopi terroristici". Lo ha ...

Continua il mistero sulla presunta morte del comandante della flotta russa del Mar Nero Viktor Sokolov, a detta di Kiev ucciso in un bombardamento ...

Due droni russi sono stati abbattuti dalle forze armate di Kiev mentre volavano sul territorio ucraino. In particolare, uno di questi è stato ...

Una centrale termoelettrica nel Sud dell'Ucraina è stata danneggiata dai pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, più di 400 località sono senza elettricità.... ha dichiarato il numero 1 dell'Alleanza atlantica, che ha voluto anche ribadire le differenze tra aggressore e aggredito: "lotta per la sua gente, per la libertà,è mossa dall'...

Guerra Ucraina, Kiev conferma: il gruppo Wagner è tornato nell'est del Paese. Mosca costruisce ferrovie nel Do ilmessaggero.it

Nella guerra contro la Russia, continua l’avanzata dell’Ucraina impegnata nella dura controffensiva a Mosca. Ma quali sono i progressi delle forze di Kiev A rispondere è l’Institute for the study of ...Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è a Kiev dove ha avuto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il portavoce della Nato. "E' un onore essere di nuo ...