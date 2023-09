Khaby Lame | l’italiano dei record omaggiato da Forbes | “Moderno Charlie Chaplin”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023)dei(social). Dopo aver superato i follower di Chiara Ferragni nel 2021, il ragazzo originario del Senegal non ha intenzione di fermarsi. Il TikToker può permettersi di chiedere fino a 750mila dollari per un post sponsorizzato. Punto di forza del successo è stata soprattutto l’universalità della sua comunicazione gestuale. E recentemente è finito nella copertina della prestigiosa rivista americana, che gli ha dedicato un posto d’onore nella classifica dei 50 Top Creator. Denominato con l’appellativo di ““, il percorso professionale disi è spostato in televisione dove è uno dei quattro giudici di Italia’s Got Talent, dimostrazione di come le emittenti satellitari ...