Juventus | Vlahovic torna in gruppo ma Kean ancora out | alla Continassa si allena il possesso palla

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ladi Massimiliano Allegri, archiviata la vittoria con il Lecce, si avvicinadelicata trasferta in casa dell’Atalanta in programma domenica 1 ottobre a Bergamo.ilha lavorato questa mattina agli ordini del tecnico bianconero, con particolare attenzione alper la costruzione della manovra e ai lavori individuali specifici. Dusan, ieri a parte, ha lavorato oggi regolarmente e non preoccupano i problemi di lombalgia, mentre non si sonoti con i compagni Danilo, Bremer, Fagioli e Chiesa per cui era stato programmato unmento specifico differenziato. Resiste del pessimismo, infine, per Moise: il problema ad una tibia c’è ...