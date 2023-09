Juvecaserta | Nicola Mei si racconta

(Di giovedì 28 settembre 2023) Caserta.Mei è un professionista dal talento cristallino e che non ha bisogno delle luci della ribalta. È la guardia della Paperdì Caserta che mette i fatti, le sue triple innanzitutto, davanti alle parole – che comunque sono tante – e alle chiacchiere senza costrutto. La sua presenza, all’interno di questo roster, è foriera di esperienza e di tranquillità ed il suo legame con Caserta e con la tifoseria, nato lo scorso anno, lo rende un beniamino e un punto di riferimento. Allora, per te che sei un veterano di mille battaglie, quali sono le tue sensazioni su questa stagione, che è iniziata con un motore che ha già macinato parecchi chilometri? È stata lunga e faticosa, dominata dal caldo e fatta di tanti spostamenti. Avevamo il compito di mettere tanta benzina nelle gambe e di trovare il giusto modo per esprimerci sul campo, e penso che su questo punto possiamo ...

Ben cinque i giocatori confermati dalladalla scorsa stagione: il primo è l'...Davide Mastroianni e Raffaele Romano (tra i migliori under dell'ultima Serie B) e gli ex di turnoMei e ...Caserta . La Ble Decò, al lavoro per la stagione 2023/2024 in Serie B Nazionale , ha annunciato i numeri di ... 13 Giovanni Pagano, 14 Damir Hadzic, 15 Paolo Paci, 17Mei, 25 Stefano ...

Juvecaserta, Nicola Mei: "Ci presenteremo a Desio con qualche acciacco ma daremo tutto" CasertaNews

Juvecaserta, annunciati i numeri di maglia per la nuova stagione CasertaNews

15:09:44 CASERTA. Una persona fuori dal comune, un ragazzo sempre col sorriso sul volto ma anche un perfezionista del lavoro, uno di quelli che vuole che tutto sia perfetto, per sé e per i suoi compag ...Bianconeri on the road – CAP. 6 NICOLA MEI Una persona fuori dal comune, un ragazzo sempre col sorriso sul volto ma anche un perfezionista del lavoro, uno di quelli che vuole che tutto sia perfetto, p ...