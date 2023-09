Juve | un ex Milan nel mirino

Ora ci sono proprio tutte. Ilha raggiunto l'Inter in vetta, cancellando il ritardo di punti persi nel derby, ma lainsegue a sole due lunghezze. Subito dietro c'è poi l'Atalanta, distante appena tre gradini dalla vetta,...'avversario del Napoli non è l'Inter, caduta ieri a San Siro, non è il, non è la. Ma il Napoli stesso. Il rischio di un calo delle motivazioni, di uno scollamento delle relazioni, di un ...

Bucciantini: "Ho visto il cuore in Juventus, Milan e Lazio. I bianconeri quando giocano bene..." Tutto Juve

Lotta alla contraffazione: sequestrate oltre 800 maglie 'tarocche' di Juve, Milan e Inter AltaRimini

Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Napoli sono racchiuse in quattro punti dopo sei giornate, tutte con l'obiettivo di vincere il campionato: il dettaglio delle situazioni attuali e delle prospettive d ...Inter suffered their first defeat of the Serie A season on Wednesday, losing 2-1 at home to Udinese, to enable city rivals AC Milan to pull level at the top of the table thanks to a 3-1 victory at bot ...