Juve | Hojbjerg nel mirino

(Di giovedì 28 settembre 2023) L'agente del centrocampista Pierre Emilesarà a Torino nei prossimi giorni per discutere con lantus. Lo riporta Il...

Aspettare giugno o intervenire già a gennaio? Il dubbio è questo in casa Juve , a scioglierlo dovranno essere Cristiano Giuntoli e Giovanni...

TORINO - Rabiot su tutti. Poi Locatelli, altra buona certezza. Dopodiché Fagioli e Miretti per finire con Nicolussi Caviglia. E il capitolo relativo ...

La Juve pensa ad Hojbjerg per rinforzare il centrocampo: per il danese il Tottenham chiede 30 milioni: i bianconeri puntano al prestito Come ...

LACI PENSA - Il contratto in scadenza 30 giugno 2025 è una carta che dà vantaggio ai club acquirenti dato che a fine stagioneentrerà nell'ultimo anno di contratto, ma al momento la ...Nel corso delle ultime settimane è andato crescendo l'interesse per Pierre Emile. Il 28enne mediano danese di proprietà del Tottenham ha un contratto in scadenza nel 2025 con gli Spurs e il ...

Chi è Hojbjerg, il sostituto di Pogba individuato dalla Juve Juventus News 24

La Juve punta Hojbjerg per gennaio: a breve incontro con Giuntoli Fantacalcio ®

Per sostituire Pogba, un centrocampista offensivo dal quale ci si aspettava anche un contributo di gol, andiamo a prendere un danese che finora ha giocato davanti alla difesa Capirei un Erikssen, ma ...Il 5 ottobre sono infatti in programma le controanalisi per il centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo la sfida contro l'Udinese ...