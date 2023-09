Juve | Gatti-Rugani doppio rinnovo Alex Sandro no

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lantus in difesa sta iniziando i propri ragionamenti per il futuro e il lavoro di Cristiano Giuntoli porterà presto alla scelta...

TORINO - La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo . Occasione importante per il riscatto, domani ...

TORINO - La Juve vuole a tutti i costi rialzarsi dopo lo scivolone in campionato in casa del Sassuolo . Occasione importante per il riscatto, domani ...

Juventus-Lecce (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo per la sesta...

Anche per Federico, come vi abbiamo rivelato su queste pagine, proseguono le trattative per il rinnovo e le prossime settimane potrebbero essere quelle buone per l'annuncio ufficiale. La...Rugani dentro efuori e ancora Miretti fuori e Fagioli dentro. Di nuovo la staffetta tra i ... Si esclude proprio la gara coi neroverdi: unico match con Miretti titolare dove lanon ha vinto ...

Allegri e la frase detta a Gatti prima di entrare in campo in Juve-Lecce Tuttosport

Gatti sorpassato Il centrale della Juve può andare in panchina anche con l'Atalanta Juventus News 24

Chiesa, addio alla Juventus per 70 milioni (LaPresse)-stopandgoal.net Le due papere di Szczesny su due dei quattro gol dei neroverdi e soprattutto l’incredibile autogol di Gatti fanno scattare ...Federico Gatti potrebbe non giocare nemmeno contro l'Atalanta, nonostante l'infortunio di Alex Sandro. Contro il Lecce una buona prestazione di Daniele.