ROMA - La carica dei nazionali, più rinvigoriti che spremuti: di pomeriggio erano già in campo con il resto del gruppo per immergersi subito nella ...

Cristiano Giuntoli al lavoro per un grande colpo in attacco: il possibile addio di Vlahovic fa spazio al ‘nuovo Suarez’ per la gioia di Allegri ...

Nei ruoli centrali della mediana laè corta e per gennaio si sta pensando di intervenire proprio in quel settore. Uno sforzo, se possibile oltre il limite dei conti, per dare la spinta al ...... possibilenella finestra invernale per il numero 7 bianconeroLa Juventus si gode ... Non solo col gemello Vlahovic, ma anche in coppa con Milik il classe '97 è stato un fattore per lanell'...

Juve, assalto a Hojbjerg: l’incontro con l’agente e la cifra chiesta dal Tottenham Corriere dello Sport

Nuovo assalto Juve a Hojbjerg, il Corriere dello Sport: "Oggi il procuratore a Torino" TUTTO mercato WEB

Nei ruoli centrali della mediana la Juve è corta e per gennaio si sta pensando di intervenire proprio in quel settore. Uno sforzo, se possibile oltre il limite dei conti, per dare la spinta al ...Stando a quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, la Juventus starebbe continuando a tenere d’occhio l’ala italiana e potrebbe riprovare l’assalto già nella sessione invernale di calciomercato.