Juve a caccia di qualità | chi è il nuovo pupillo di Giuntoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo un’estate molto statica dal punto di vista delle entrate, le prossime sessioni di mercato vedranno il club bianconero sicuramente protagonista Una vittoria per dimenticare la debacle di Sassuolo e riprendere la corsa. Questo serviva allantus nel turno infrasettimanale contro il Lecce e l’obiettivo è stato raggiunto. Una prestazione non brillante ma solida quella Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La trattativa tra Romelu Lukaku e la Juventus prosegue, con Chelsea e Juve impegnate per la chiusura della trattativa. Per Big Rom c'è solo la ...

È testa a testa tra Milan e Inter per il prossimo scudetto . A poco più di una settimana dal via alla Serie A 2023/2024, il verdetto...

Troppo entusiasmo dopo Udine. E’ questo il mantra di Max Allegri per il prossimo impegno della Juventus , che in un Allianz Stadium pieno e ...

Torna la Serie A con l'anticipo tra bianconeri e biancocelesti. La sfida dell'Allianz apre la 4ª giornata alle ore 15.00, in diretta e in esclusiva ...

Le milanesi ora appaiate in vetta con, Napoli e Atalanta che si sono fatte sotto. Sono tre gli ... I grifoni sono adella prima vittoria casalinga stagionale, obiettivo sfumato non per molto ...Domenico Berardi, nel dubbio, continua ad incantare e in tre giorni abbatte prima lae poi l'Inter.Osimhen lascia il Napoli Rinnovo sfumato dopo il caso social, due squadre pensano al centravanti nigeriano di De Laurentiis Nonostante il gol trovato ieri contro l’Udinese, Napoli e Osimhen sono semp ...Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", Arrigo Sacchi, ex allenatore di Milan e nazionale, loda il Sassuolo, ieri corsaro a San Siro contro l'Inter dopo aver battuto la Juventus ...