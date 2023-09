Junior Ryder Cup 2023 | Europa in trionfo | dominati gli Stati Uniti Bene Binaghi e Fiorellini

(Di giovedì 28 settembre 2023) Si è risolta da pochi minuti in favore dell’laCup, che per la prima volta si è disputata anche sul campo dellaCup vera e propria, il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, per quel che concerne l’ultimo giro. I primi due, invece, si sono disputati al Golf Nazionale di Sutri, in provincia di Viterbo. 20,5-9,5 il punteggio finale, a testimonianza di un’assoluta capacità di meglio interpretare il percorso da parte degli europei rispetto ai rappresentanti degli. Molto buona la performance di Giovanni, vittorioso per 3&2 su Jackson Byrd, figlio di Jonathan cinque volte vincitore sul PGA Tour nonché prospetto molto osservato negli States. Un successo, il suo, ...

C'è subito un trionfo per l'Europa nella settimana diCup. Il Team Europe ha infatti conquistato laCup , 12ª edizione della sfida a livello Under 18 con il Team USA , confronto tra squadre di dodici giocatori, sei ragazzi e sei ragazze che si è svolto dal 26 al 28 settembre sul green ...In attesa dell'inizio delle 'ostilità', il Team Europe si gode il momentaneo vantaggio enllaCup, con la squadra europea guidata dallo scozzese Gallacher avanti 12 a 6. Dove vedere la ...

"Sono felicissima, l'Europa non vinceva da tanti anni, anche il capitano Stephen Gallacher ci ha motivati sin dall'inizio. Ho lavorato tantissimo per essere selezionata in questo team, sono orgogliosa ...Roma, 28 set. (askanews) – Il Team Europe ha vinto la Junior Ryder Cup superando il Team Usa per 20 e mezzo a 9 e mezzo sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Nella squadra del vecchio con ...