Joe Biden? Gratti gratti e ci trovi la Cgil | un caso Marelli in America

(Di giovedì 28 settembre 2023) C'è sempre una prima volta. Mai un presidente in carica si era unito a un picchetto di lavoratori in sciopero. Lo ha fatto ieri il presidente Joenella contea di Wayne, Michigan. Passerella che l'ex presidente Donald Trump ha bollato come «debole e offensivo tentativo di distrarre i lavoratori dal feroce tradimento di». È così che entra nel vivo la campagna per le presidenziali 2024, nonostante manchino quattro mesi alle primarie e le candidature sia diche di Trump siano in bilico, sebbene per motivi molto diversi. Sa di vero e proprio duello elettorale a distanza, infatti, la visita di entrambi in Michigan, dove i lavoratori del settore auto sono in sciopero dal 15 settembre contro le Big Three, le tre grandi case automobilistiche di Detroit – General Motors, Stellantis e Ford. Motivo dello sciopero, organizzato ...