(Di giovedì 28 settembre 2023) 'Non mi piaceva la scuola. Ero sempre la bambina 'nuova', che entrava in classe a metà anno. Ed ero una ...

Il Festival inaugura con un documentario su Joan Baez (invitata al Festival ) e chiude con la presenza di Pete Doherty passando per la presentazione ...

“Non mi piaceva la scuola. Ero sempre la bambina ‘nuova’, che entrava in classe a metà anno. Ed ero una bambina scura di pelle. Ero sempre ...

'Non mi piaceva la scuola. Ero sempre la bambina 'nuova', che entrava in classe a metà anno. Ed ero una ...Era il 28 maggio, l'Arena era stracolma all'epoca da quelle parti suonava gente del calibro di Neil Young, Lou Reed, Joni Mitchell,e anche quella era una prima volta. Mai, infatti, il "...

Joan Baez, la "Madonna scalza" delle lotte per i diritti, attesa al Festival dei Popoli - Luce Luce

A Festival Popoli prime Italia docu con Joan Baez e Pete Doherty Agenzia ANSA

Commercialista, bolzanino, per anni si è infiltrato ai concerti del premio Nobel e gli ha scattato ritratti di nascosto. Ora quel lavoro ...Festival dei Popoli: la sessantaquattresima edizione promette anteprime incredibili. Una programmazione per serate da non perdere!