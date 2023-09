Jimi Hendrix Experience | in arrivo il live all’Hollywood Bowl

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 28 settembre 2023) LONDRA – Il 10 novembre esce in vinile, cd e digitale “: HollywoodAugust 18, 1967” via, L.L.C. in collaborazione con Legacy Recordings, Sony Music Entertainment. Da oggi è disponibile in digitale il singolo “Killing Floor” estratto dall’album. Questo concerto dal vivo in America, che si è tenuto appena cinque giorni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: È uscito “Rush!”, il nuovo album dei Maneskin U2: nuova edizione in vinile per “Zooropa” Rolling Stones: il singolo “Angry” lancia il nuovo album “Hackney Diamonds” Tornano i Simply Red: il 26 maggio esce “Time” The Killers: è uscito il nuovo singolo “Your Side Of Town” Motta: il 27 ottobre esce l’album “La musica è finita”