Jeep - Cambio al vertice | fuori Meunier | dentro Filosa

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il gruppo Stellantis ha annunciato, in una breve nota stampa, un importante avvicendamento nella sua compagine dirigenziale: Christian, amministratore delegato del marchiodal 2019, lascia il suo ruolo in favore di Antonio, fino a oggi direttore operativo di Stellantis per il Sudamerica. Interessi personali. Il manager francese, stando a quanto reso noto dall'azienda, "prenderà una lunga pausa per concentrarsi su interessi personali". Una decisione che il numero uno del gruppo, Carlos Tavares, ha commentato in forma ufficiale: "Le circostanze della vita devono farci accettare le decisioni personali dei nostri colleghi, che illustrano le loro qualità umane, al di là delle loro competenze professionali". Dal Group executive council al Top executive team.è stato un dirigente di lungo corso in ...