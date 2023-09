Iterchimica | l’asfalto green e high tech per la sede di AOC a Filago

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Bergamo. Un asfalto, innovativo e sostenibile realizzato dacon plastiche dure riciclate appositamente selezionate (come alcune tipologie di giocattoli, vecchie custodie di cd e cassette della frutta) e grafene è stato impiegato per l’attività di ripavimentazione del piazzale di transito interno delladi AOC Italia ae AOC Italia, entrambe aziende del territorio bergamasco, e Vezzola Spa, azienda bresciana, si sono unite nell’impegno verso la sostenibilità e verso la transizione, sfruttando le nuove tecnologie per la realizzazione del nuovo manto stradale. AOC Italia, specializzata nella produzione di resine industriali, ha impiegato un asfalto speciale arricchito dalle tecnologie Gipave e Superplast. Gipave è una tecnologia brevettata ...