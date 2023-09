Italiani sempre meno | e più vecchi e più soli

Leggi su agi

(Di giovedì 28 settembre 2023) AGI - Un'Italiaaffollata, piùa e piùtaria. Il quadro emerge dalle nuove previsioni - aggiornate al 2022 - dell'Istat sul futuro demografico del Paese, previsioni che "restituiscono tendenze difficilmente controvertibili, pur se in un quadro nel quale non mancano elementi di incertezza". Secondo le stime, la popolazione residente in Italia è in decrescita. Dai 59 milioni del 1 gennaio 2022, nel 2030 si passerà a 54,4 milioni tra il 2030 e il 2050, che scenderanno a 45,8 milioni nel 2080, con una perdita complessiva di 13,2 milioni di residenti rispetto a oggi. "L'evoluzione della popolazione totale - spiega l'Istat - rispecchia il principio, tipico delle previsioni demografiche, di risultare tanto più incerta quanto più ci si allontana dall'anno base". Nell'ipotesi più favorevole, pertanto, "la popolazione potrebbe ...