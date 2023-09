Italiani alla canna del gas Santanchè li vuole in vacanza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 settembre 2023) Allergica alle interviste come la sua presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la ministra del Turismo Danielaha scritto una lettera al quotidiano Libero per spiegarci che “chi viaggia esce dal suo ambiente per andare verso un altro, ed è qui che avviene l’incontro tra culture, tradizioni e stili di vita differenti, che genera un patrimonio di ricchezza, immateriale ed economico, che contribuiscecrescita di una Nazione. Il valore del turismo – dice la ministra -, quale motore culturale e acceleratore economico, èbase del lavoro che governo e ministero stanno facendo per portare il comparto a essere la prima industria italiana e traino del Pil”. Il problema secondo la ministra del Turismo Danielaè che glivanno introppo poco Il ...