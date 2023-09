IT-alert | cos' è e a cosa serve il sistema di allarme pubblico

(Di giovedì 28 settembre 2023) A giugno Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna, poi nei giorni scorsi tutto il resto del Paese, dalla Campania al Friuli-Venezia Giulia, passando per Piemonte, Marche, Puglia, Lombardia, Abruzzo e Umbria, fino alle più recenti Lazio e Liguria. Quasi tutti gli italiani hanno ormai ricevuto la notifica di IT-, ildigestito dalla Protezione Civile e in fase di sperimentazione che, quando operativo, permetterà di diffondere allarmi pubblici che arriveranno sui dispositivi mobili di coloro che si troveranno in un'area interessata da gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Servizio rapido, gratuito e capillare Logicamente al momento non bisogna far nulla quando si riceve l'avviso, che non è un SMS poiché ilutilizza la propagazione ...

Quando e a chi arriverà l’avviso Una volta a regime, il sistema raggiungerà gli utenti presenti in un'area interessata da emergenze e calamità naturali per informarli in maniera rapida e capillare di ...Quindi: la speranza è che tutti stiano lavorando al meglio per prevenire. Parliamo dei Campi Flegrei ma il discorso andrebbe allargato un po’ ovunque. Dove si rischia per i terremoti e dove si rischia ...