Istat | fiducia di imprese e consumatori ai minimi da mesi

Lo rileva l'sottolineando che l'indice didei consumatori si riduce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso dallo scorso giugno. Si evidenzia un deciso ...Si stima peggioramento condizioni accesso a credito bancario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - Tra le serie componenti l'indice didei consumatori, evidenzia l', emergono segnali negativi dalle variabili che si riferiscono alla situazione economica generale mentre e' presente una maggiore eterogeneita' tra le ...

ISTAT, cala fiducia di consumatori e imprese LA STAMPA Finanza

Istat, a settembre in calo la fiducia di consumatori e imprese - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...Roma, 28 set. (askanews) – A settembre si stima una diminuzione sia del clima di fiducia dei consumatori, con l’indice che passa da 106,5 a 105,4, sia dell’indice composito del clima di fiducia delle ...