Ispirare | dal dizionario | immettere aria | infondere | far sorgere un sentimento Come la forza del credere in se stesse Il coraggio di dire un sì | o di sentirsi libere Di non mascherarsi | di farsi valere Ascoltatele!

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un buon 40% di donne, nel mondo, non acquista un prodotto di cosmesi se non è affine ai suoi credo, alle sue idee, ai suoi sogni. Se non realizza un suo piccolo o grande desiderio. Se non riesce a valorizzare, in qualche modo, qualcosa di sé. Lo dicono svti report mondiali di settore, ma il mondo stesso della cosmesi lo sa bene, specchio riflesso della società e dei suoi meccanismi, che con le donne si evolve. Così, anche un ruolo chiavele testimonial preposte a rappresentare le maison, oggi, necessmente hanno un compito, anzi un impegno, più grande. Da sinistra: Cate Blanchett per Armani Beauty, Anne Hathaway per Shiseido, Florence Pugh per Valentino Beauty Tra new entry e storiche riconferme, questa stagione, la bellezza fa parlare donne ispirazionali. “”, dal, ...