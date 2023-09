Investita da un pirata della strada | Mary non ce l’ha fatta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma – Una tragedia ha scosso la comunità romana e, in particolare, quella filippina.Grace Catubay Duque, 42 anni, è deceduta questa mattina dopo essere stataieri in via Prenestina da un. La donna rappresenta la 133esima vittimanella capitale e provincia dall’inizio del 2023. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 6:45.Grace stava attraversando via Prenestina, all’altezza di largo Preneste, quando è stata colpita violentemente da una Panda bianca. Il conducente, un giovane, non si è fermato a prestare soccorso e, nella sua fuga, ha urtato altri tre veicoli, tra cui un taxi. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Vannini e successivamente al policlinico Umberto I, ...