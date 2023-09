Intercettazioni | la Camera approva il decreto per salvare forse i processi di mafia Ma dentro ci sono norme che limitano gli ascolti

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lahato la conversione del-legge “Omnibus” varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 10 agosto. I voti a favorestati 164, 68 i contrari: il testo ora va al Senato, scade il 9 ottobre. Nel pomeriggio la fiducia posta dal governo sul provvedimento era statata con 201 voti a favore, 125 contrari e cinque astenuti. Il contenuto più discussolein tema di: Palazzo Chigi infatti è intervenuto con una norma ad hoc per neutralizzare i rischi di depotenziamento del contrasto alle mafie insiti in una recente decisione della Cassazione, emessa nell’ambito di un procedimento per camorra. La sentenza, depositata a settembre 2022, aveva dichiarato illegittime e quindi inutilizzabili alcune ...

Con 201 sì, 125 no e 5 astenuti la Camera dei Deputati ha dato il via libera alla fiducia al decreto legge con norme, tra le altre, sul processo ...

La Commissione Giustizia dellaha votato come testo base la proposta del deputato di Forza ... lo hanno fatto anche con l'emendamento sullea strascico. Adesso aggiungono quest'...Giornata campale per la giustizia, passa allail decreto sulleche toglie potere ai pm e in più ecco il testo base sulla prescrizione che torna alla legge Cirielli. Abbonati ...

Decreto giustizia approvato dalla Camera: riforma delle intercettazioni e stretta sui piromani Il Sole 24 ORE

Dl Giustizia, la Camera approva la fiducia: arrivano regole più ... Fanpage.it

Con 201 sì, 125 no e 5 astenuti l’aula della Camera ha dato il via libera alla questione di fiducia posta dal governo sul decreto giustizia (in prima lettura) recante disposizioni urgenti in materia d ...La maggioranza torna alla legge voluta da Berlusconi. L’ira del Pd-M5S: «Così a rischio i fondi Pnrr» L'Aula della Camera ha approvato con 201 voti favorevoli e 125 contrari (cinque gli astenuti) la q ...