Inter | Thuram | la strada è lunga e guardiamo avanti

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

"La strada è lunga e guardiamo avanti". Così l'attaccante dell'Marcusreagisce in un post sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo, il primo stop stagionale per gli uomini di Simone Inzaghi. Il tecnico, ...Fatti i conti, più rischi per l'che per il Sassuolo. Come a Empoli, Lautaro (terza di fila in campionato senza gol) è meno brillante di. Se è stanchezza, che si abitui, perché tempo e ...

L'Inter incassa il primo ko stagionale, ma Thuram rassicura: "La strada è lunga. Andiamo avanti" Fcinternews.it

"La strada è lunga e guardiamo avanti". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram reagisce in un post sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo, il primo stop ...Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per iscriverti al canale), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per ...