Inter | Sacchi | «Non deve preoccuparsi | pensi al suo calcio e…»

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le parole di Arrigodopo la sconfitta dell’: «Nonsolo continuare a sviluppare il suoe non montarsi la testa» Arrigo, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha commentato la prima sconfitta dell’contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole. «Ilsta cambiando, lentamente ma lo sta facendo. Ci sono squadre con poco nome che se la giocano fino in fondo.-Sassuolo è stata una partita vera. Ieri sera gli emiliani hanno attaccato con grande determinazione. L’era partita bene, i primi 5-6 minuti sono stati buoni, poi ha rallentato, ha calato il ritmo. E il Sassuolo, che come aveva dimostrato con il 4-2 sulla Juventus sta ...

L 'Inter e il Milan per Arrigo Sacchi Arrigo Sacchi ha scritto sulla Gazzetta dello Sport in merito al prossimo derby di Milan o che si svolgerà a San ...

Accettare una sconfitta spesso è più facile di accettare di aver sbagliato giudizio, come nel caso di Sacchi sulla sfida Inter-Milan da quando in ...

... il presidente maceratese dell'Aia Gilberto, diversi docenti di Unimc e tra questi Giuseppe ... Ultimamente l'è riuscita a trovare soluzioni attraverso la formazione e la cessione dei ...Tutta l'è corsara, ma il turco fuma sigari toscani uno dietro l'altro, riducendo in cenere ... Questo Leao in versione goleador is on fire,se ne faccia una ragione. Gol vittoria e tre ...

Milan al comando della Serie A, ma ora deve crescere La Gazzetta dello Sport

Sacchi: “Inter-Sassuolo partita vera. I nerazzurri non devono preoccuparsi, ma solo…” fcinter1908

I rossoneri sfruttano gli errori di Radunovic con le seconde linee, l'Inter non si deve abbattere: Inzaghi e i suoi vengono puniti da Berardi, che conferma il suo spessore ...Sacchi: «L’Inter non deve preoccuparsi e deve continuare a giocare cosi» Le parole dell’ex allenatore Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha espresso ...