Inter | quanti guai in attacco | a gennaio c’è l’obbligo di tornare sul mercato

Tra due giorni Inter-Milan , il derby di Milano. La sosta per le nazionali è finita, tutti nuovamente a casa. In totale percorsi quasi 150 mila ...

Dopo i match disputati ieri abbiamo ufficialmente mandato in archivio il primo turno della fase a gironi della Champions League 2023-2024. Come sono ...

Siamo a Hefei, città in cui l'University of Science and Technology of China ha costruito una Rete che sembra spianare la strada a un futuro in cui le ...

FINALE Inter-Sassuolo 1-2: prima sconfitta nerazzurra, decidono Bajrami e Berardi

Quanto manca all'Inter per fare il miglior inizio di sempre in Serie A

Inter-Sassuolo vale come primo stop stagionale. A San Siro non va in scena solo una non-vittoria ma anche una brutta sconfitta in rimonta dopo il gol di Dumfries… Leggi ...L'inattesa sconfitta dell'inter e la vittoria del Milan a Cagliari ridisegnano gli equilibri del campionato. La sesta giornata si chiude con Genoa-Roma: pronostici e formazioni ...