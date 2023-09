Inter | Lautaro Martinez reagisce dopo il Sassuolo | 'A testa alta!'

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

Lautaro Martinez non riesce a incide re in Inter-Sassuolo e questo fa scattare un campanello d’allarme nell’ambiente nerazzurro. L’argentino delude a ...

...- albanés Nedim Bajrami a los 54' y Domenico Berardi a los 63' dieron vuelta el marcador que había abierto a los 45' el neerlandés Denzel Dumfries para unque contó con del argentino...... tabellino, marcatori, ammoniti, espulsi Football Club Internazionale Milano(3 - 5 - 2): ... Mkhitaryan (23 st Frattesi), Dimarco (23 st Carlos Augusto); Thuram (23 st Sanchez),Martinez. ...

Inter-Sassuolo, le pagelle: Lautaro e Sommer i peggiori (5), lo show di Berardi vale 8 La Gazzetta dello Sport

Pagelle Inter-Sassuolo: Lautaro in riserva (5,5), Dumfries fa tutto da solo (6,5), Sommer colpevole. Berardi... Corriere della Sera

Le pagelle di Lautaro: ha bisogno di riposare e lo sanno tutti. Ma è unico Serata no per Lautaro Martinez, tra i peggiori in campo nell'Inter che ha perso a… Leggi ...Le pagelle di Lautaro: ha bisogno di riposare e lo sanno tutti. Ma è unico Serata no per Lautaro Martinez, tra i peggiori in campo nell'Inter che ha perso a… Leggi ...