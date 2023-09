Inter | Inzaghi tampona con Klaassen | per gennaio si 'aspetta' Arnautovic Due opzioni sul mercato

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non c'è ragione di farsi prendere dal panico delle tre partite di digiuno per Lautaro Martinez o dal minutaggio ridotto nel motore...

Tutto incominciò il 5 febbraio 2022 quando l’Inter, in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo dopo il gol di Perisic, subì...

Simone Inzaghi deve fare ciò che Stefano Pioli ha fatto contro il Cagliari: inventarsi modi alternativi per far riposare Lautaro , come il rossonero ...

Brutto stop per l’Inter in campionato. La bestia nera rimane tale a San Siro, Tancredi Palmeri elogia gli avversari dei nerazzurri su Twitter. DURA ...

L'viene così avvicinata dal Milan nella classifica del campionato di serie A. Le due squadre sono ......l'attaccante dell'Marcus Thuram reagisce in un post sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo, il primo stop stagionale per gli uomini di Simone.

l’Inter ha designato difatti il centrocampista come uno dei perni centrali della formazione di Inzaghi. Nicolò Barella (LaPresse) – Calciomercato.it Le prestazioni meno solide dell’ultimo periodo, ...Non c'è ragione di farsi prendere dal panico delle tre partite di digiuno per Lautaro Martinez o dal minutaggio ridotto nel motore di Alexis Sanchez, in special modo nel primo momento di dubbio dopo u ...